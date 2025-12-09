Учителя по физкультуре из Воронежа обвинили в педофилии

Физрук позвал свою жертву замуж Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Бывшему преподавателю физической культуры одной из школ Воронежа предъявлено обвинение в педофилии и совершении развратных действий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Предъявлено обвинение бывшему учителю одной из воронежских школ в совершении преступлений (по двум статьям УК о половом сношении с несовершеннолетним лицом и развратных действиях в отношении двух лиц — прим. URA.RU). Следствие намерено ходатайствовать об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в telegram-канале ведомства.

Ранее лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко сообщила в соцсети, что получила сведения о развращении 15-летней девочки учителем физической культуры школы № 104 Воронежа. По ее словам, педагог не отрицал произошедшее, а сама школьница также подтвердила факт сексуальных контактов.

Левченко отметила, что в здании следственного комитета преподаватель сделал девочке предложение выйти за него замуж. После этого ученики школы, в том числе подростки мужского пола, начали обращаться к правозащитнице с жалобами на действия учителя. По данным Левченко, только за последнее время его жертвами стали не менее пяти детей.