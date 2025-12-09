Логотип РИА URA.RU
Платил до 150 тысяч рублей за удушение: о свердловском учителе рассказали в шоу «Пусть говорят»

СКР занялся проверкой удушения детей свердловским учителем после эфира на Первом
10 декабря 2025 в 02:33
Фото: 1tv.ru

Следственный комитет России (СКР) запросил материалы уголовных дел о противоправных действиях в отношении подростков в Свердловской области. Поводом послужила передача «Пусть говорят», вышедшая в эфир на Первом канале. В выпуске раскрывались пугающие подробности про бывшего учителя игры на балалайке Артема Ваганова, который душил несовершеннолетних пакетом.

«В центральный аппарат СКР доложат о ходе расследования уголовных дел <...>. В эфире федерального канала сообщалось, что в Свердловской области преподаватель <...> совершал в отношении подростков противоправные действия. Ситуация длительное время оставалась неизвестной родителям детей. Администрацией образовательного учреждения мер в отношении сотрудника не принималось», — указано в telegram-канале надзорного органа.

Одним из героев выпуска стал ученик Ваганова, который распространил видеозапись из квартиры бывшего преподавателя. На кадрах — подросток, лежащий на диване. Ваганов удерживает на его голове пакет. Молодой человек заявил в студии, что учитель платил за «испытание» от 60 до 150 тысяч рублей.

Ваганова задержали в ноябре. Он своей вины не отрицает. Ранее стало известно, что обвиняемого оставили под стражей до 19 января. Против него в регионе возбудили два уголовных дела — покушение на убийство и вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для жизни. Также следователи ищут доказательства халатности и бездействия должностных лиц образовательной организации, где работал Ваганов. Подробнее об этом узнаете из  сюжета URA.RU.

