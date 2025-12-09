Курганцам пригрозили крупными штрафами за сброшенный на дороги снег

Жители Курганской области рискуют получить штрафы из-за снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Катайского округа Курганской области пригрозили крупными штрафами за снежные завалы на дорогах, которые создаются жителями после уборки снега возле своих домов. За такие нарушения предусмотрены санкции до 300 000 рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы округа Вадим Лебедев.

«Это грубейшее нарушение правил, за которое предусмотрена административная ответственность по статье 12.33 КоАП РФ („умышленное создание помех в дорожном движении“). Санкция предусматривает штраф для граждан от 5 000 до 10 000 рублей, для должностных лиц — 25 000 рублей, для юрлиц — 300 000 рублей. Пока просим не выгребать и не отбрасывать снег на дороги по-хорошему, но если проблему мирным путем решить не удастся, придется применять закон, который суров, но это закон», — написал в своем telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Катайского округа Вадим Лебедев.

По его словам, после очистки улиц от снега некоторые жители сгребают снег со своих участков в сугробы на край проезжей части. Это ухудшает видимость пешеходам и водителям, создает помехи движению.

