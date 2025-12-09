Песков: конфискация активов России приведет к серьезным последствиям

Конфискация российских активов не останется без ответа. В этом случае Евросоюз столкнется с очень серьезными последствиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент же сказал, что [в этот вопрос] было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание [как действовать]. Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», — заявил Песков, его слова приводят «Известия».