Олени превратили ямальские дороги в зону повышенного риска

Самый высокий риск встречи с оленями на трассе Надым — Салехард Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Водителей на Ямале предупредили об усиленной миграции диких оленей и возможном выходе животных на проезжую часть. Основной риск сейчас приходится на участки региональных трасс, в том числе на дорогу Надым — Салехард, где стада могут неожиданно пересекать магистраль. Об этом сообщила пресс-служба окружного дептранспорта.

«Особую бдительность стоит проявить на дороге Надым-Салехард. Стада могут двигаться как вдоль дороги, так и решительно ее пересекать, не глядя по сторонам. И да, у них нет светоотражающих браслетов, чтобы стать заметнее», — сказано в telegram-канале ведомства.