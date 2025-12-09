Логотип РИА URA.RU
Общество

Олени превратили ямальские дороги в зону повышенного риска

10 декабря 2025 в 02:50
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Водителей на Ямале предупредили об усиленной миграции диких оленей и возможном выходе животных на проезжую часть. Основной риск сейчас приходится на участки региональных трасс, в том числе на дорогу Надым — Салехард, где стада могут неожиданно пересекать магистраль. Об этом сообщила пресс-служба окружного дептранспорта.

«Особую бдительность стоит проявить на дороге Надым-Салехард. Стада могут двигаться как вдоль дороги, так и решительно ее пересекать, не глядя по сторонам. И да, у них нет светоотражающих браслетов, чтобы стать заметнее», — сказано в telegram-канале ведомства.

Водителям рекомендуют снижать скорость на участках, где установлены знаки «Дикие животные», и быть готовыми к резкому появлению стада на пути автомобиля. Отдельно подчеркивается, что один олень на дороге может означать, что рядом скрывается все стадо.

