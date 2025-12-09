Задорнов: в 2026 году России стоит опасаться обвалов на рынках США

Значительная часть фондового рынка США связана с инвестициями в ИИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Потенциальный обвал на Фондовом рынке в США является существенным риском для России в 2026 году. Возможное падение американского рынка связано с его перегревом. Об этом заявил экономист Михаил Задорнов.

«Риск серьезных кризисных явлений в мировой экономике, которые я связал бы с возможным падением американского фондового рынка. Он вырос примерно на 20% с начала года, и там есть целый ряд очевидных для любого экономиста факторов перегрева», — отметил Задорнов в беседе с РБК.

По мнению экономиста, причина перегрева в фондовых рынках США кроется в его несбалансированности. Около 45% капитализации американского индекса S&P уже приходится на семь-восемь крупнейших технологических компаний, инвестирующих в искусственный интеллект (ИИ).

