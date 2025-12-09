Задорнов: в 2026 году России стоит опасаться обвалов на рынках США
Значительная часть фондового рынка США связана с инвестициями в ИИ
Потенциальный обвал на Фондовом рынке в США является существенным риском для России в 2026 году. Возможное падение американского рынка связано с его перегревом. Об этом заявил экономист Михаил Задорнов.
«Риск серьезных кризисных явлений в мировой экономике, которые я связал бы с возможным падением американского фондового рынка. Он вырос примерно на 20% с начала года, и там есть целый ряд очевидных для любого экономиста факторов перегрева», — отметил Задорнов в беседе с РБК.
По мнению экономиста, причина перегрева в фондовых рынках США кроется в его несбалансированности. Около 45% капитализации американского индекса S&P уже приходится на семь-восемь крупнейших технологических компаний, инвестирующих в искусственный интеллект (ИИ).
Ранее на инвестфоруме «Россия зовет!» член правления ВТБ Виталий Сергейчук отмечал устойчивый переток средств россиян с депозитов на фондовый рынок и рост интереса к фондам денежного рынка и облигациям. На 2026 год банкиры прогнозируют волну IPO на Мосбирже, при которой основным источником спроса должны стать российские частные и институциональные инвесторы, что усиливает зависимость внутренних рынков от внешних шоков.
