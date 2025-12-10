Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

В Одессе прогремели взрывы на фоне тревоги

10 декабря 2025 в 05:19
Об ударах по Одессе сообщают украинские каналы

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Одессе на юге Украины прогремели взрывы на фоне тревоги. Об этом сообщило местное издание.

«Взрывы в Одессе», — сообщает telegram-канал «Страна.ua». Их количество и другие подробности не уточняются.

Ранее российские военные заявляли о массированном ответном ударе по энергетическим и военным объектам Украины после атак ВСУ на российские регионы в ночь на 6 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщал, что основные удары пришлись по объектам энергетики, в том числе в Одесской области. Российская сторона утверждала, что целями были пункты дислокации военных и инфраструктура управления и связи.

