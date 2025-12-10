ВС России расширили буферную зону на границе Запорожья

ВС РФ расширили буферную зону на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские военные после освобождения населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области продвинулись вперед, расширив буферную зону на стыке с Запорожской областью более чем на километр. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением населенного пункта Остаповское наши военнослужащие увеличили более чем на 1 км буферную зону между Запорожской и Днепропетровской областями», — сообщил эксперт в беседе с журналистами. По его оценке, открываются направления для продвижения как на север, так и на запад от населенного пункта.