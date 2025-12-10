Отец из Каменска-Уральского смог оставить у себя детей, которых истязала мать

Дома над детьми регулярно издевались Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) добился через суд, чтобы двое его детей остались жить с ним. Мать систематически била дочь, а сына пробовала душить на глазах у бывшего сожителя, объяснил URA.RU юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы заявителя.

«Красногорский районный суд Каменска-Уральского полностью удовлетворил наши исковые требования, оставив детей с отцом. Он также взыскал с нерадивой мамаши алименты на содержание детей и ранее выплаченные алименты, которые она получала, когда уже мальчик с девочкой с ней не проживали», — пояснил собеседник URA.RU.