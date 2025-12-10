Отец из Каменска-Уральского смог оставить у себя детей, которых истязала мать
Дома над детьми регулярно издевались
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) добился через суд, чтобы двое его детей остались жить с ним. Мать систематически била дочь, а сына пробовала душить на глазах у бывшего сожителя, объяснил URA.RU юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы заявителя.
«Красногорский районный суд Каменска-Уральского полностью удовлетворил наши исковые требования, оставив детей с отцом. Он также взыскал с нерадивой мамаши алименты на содержание детей и ранее выплаченные алименты, которые она получала, когда уже мальчик с девочкой с ней не проживали», — пояснил собеседник URA.RU.
По словам Барсукова, пара развелась из-за измены женщины. Именно она первой подала на алименты. Истец настаивал, что бывшая супруга не занимается воспитанием детей, нигде не работает и постоянно выпивает. Сейчас в отношении экс-жены заявителя проводится доследственная проверка по делу об истязании малолетних.
