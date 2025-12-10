В жесткой аварии под Тюменью погиб человек

В ДТП погиб пассажир автомобиля «Лада» — мужчине было 34 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

На 137-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе Тюменской области вечером 9 декабря столкнулись «ДЭУ Гентра» и «Лада Гранта». В результате аварии погиб 34-летний пассажир «Лада Гранта», еще три человека госпитализированы. Об этом сообщили в госавтоинспекции Тюменской области.

«В ДТП погиб 34-летний пассажир „Лады“. Оба водителя и 20-летний пассажир „ДЭУ“ доставлены в больницу», — сообщили в telegram-канале ведомства.