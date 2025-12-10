МИД Норвегии ищет русскоговорящих сотрудников на фоне новой обстановки в мире

Осло хочет лучше понимать геополитические процессы, на которые влияет Россия Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министерство иностранных дел Норвегии намерено увеличить число дипломатов и аналитиков, которые владеют русским языком и обладают углубленными знаниями о России. Ведомство объяснило, что такая компетенция стала особенно востребованной из ‑за изменившейся международной обстановки и влияния российской политики на Европу.

«Министерству иностранных дел требуется больше сотрудников со знанием России и русского языка... Для того чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам необходимы сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории», — говорится в публикации МИД Норвегии. Там также ищут компетентных сотрудников, знающих о странах Восточной Европы.

В министерстве уточнили, что потребность в таких специалистах возросла на фоне сокращения прямых контактов между Осло и Москвой. Ведомство считает, что при уменьшении каналов общения возрастает значение экспертного анализа. Норвежской дипломатической службе нужны сотрудники, которые способны оценивать внутренние процессы в России и их влияние на региональную и глобальную повестку.

Продолжение после рекламы