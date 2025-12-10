Логотип РИА URA.RU
Общество

Губернатор Кухарук обратился к жителям ХМАО в день 95-летия округа. Видео

Кухарук поздравил жителей ХМАО с 95-летием округа
10 декабря 2025 в 09:08
Кухарук поздравил югорчан с 95-летием региона

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук обратился к жителям региона по случаю 95-летия автономного округа. Он отметил, что Югра развивается как стратегический регион России, сохраняя при этом уважение к традициям и людям, которые формировали ее историю.

В обращении губернатор подчеркнул, что основу достижений округа составляют жители, а стабильность и качество жизни являются приоритетами властей. «Эта земля воспитала особых людей — надежных, стойких. Ваш труд — наша гордость», — заявил Кухарук в своем обращении в telegram-канале.

Глава региона напомнил о поколениях первопроходцев и тружеников, которые создавали промышленную базу Югры. А также о том, что сегодня югорчане продолжают служить стране в зоне специальной военной операции.

Отдельно губернатор подчеркнул, что благополучие и уверенность в завтрашнем дне для каждого жителя — главная цель региональной политики. В завершение он пожелал югорчанам здоровья, мира и дальнейшего процветания округа.

