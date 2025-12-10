Кухарук поздравил югорчан с 95-летием региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук обратился к жителям региона по случаю 95-летия автономного округа. Он отметил, что Югра развивается как стратегический регион России, сохраняя при этом уважение к традициям и людям, которые формировали ее историю.

В обращении губернатор подчеркнул, что основу достижений округа составляют жители, а стабильность и качество жизни являются приоритетами властей. «Эта земля воспитала особых людей — надежных, стойких. Ваш труд — наша гордость», — заявил Кухарук в своем обращении в telegram-канале.

Глава региона напомнил о поколениях первопроходцев и тружеников, которые создавали промышленную базу Югры. А также о том, что сегодня югорчане продолжают служить стране в зоне специальной военной операции.

Продолжение после рекламы