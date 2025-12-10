Ямал празднует юбилей Фото: Илья Московец © URA.RU

10 декабря 2025 года Ямало-Ненецкому автономному округу исполнилось 95 лет со дня основания. Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с юбилеем. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«С юбилеем, родной Ямал! Дорогие земляки, желаю вам благополучия, домашнего тепла и большого счастья. Вместе мы достигнем ещё очень многого. Процветай, Ямал!», — отметил глава региона.

Юбилейные даты одновременно отмечают Тазовский, Надымский, Шурышкарский, Ямальский и Приуральский районы — территории, где на протяжении многих поколений живут тысячи жителей Крайнего Севера. В этих местах бережно сохраняют уклад и традиции коренных народов, а современные технологии гармонично сочетаются с неизменной природной средой. Предполагается, что такое сочетание сохранится и в будущем.

