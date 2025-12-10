Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Губернатор ЯНАО поздравил жителей округа с юбилеем. Видео

Ямал отмечает 95-летний юбилей
10 декабря 2025 в 09:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ямал празднует юбилей

Ямал празднует юбилей

Фото: Илья Московец © URA.RU

10 декабря 2025 года Ямало-Ненецкому автономному округу исполнилось 95 лет со дня основания. Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с юбилеем. Об этом он написал в своих социальных сетях. 

«С юбилеем, родной Ямал! Дорогие земляки, желаю вам благополучия, домашнего тепла и большого счастья. Вместе мы достигнем ещё очень многого. Процветай, Ямал!», — отметил глава региона. 

Юбилейные даты одновременно отмечают Тазовский, Надымский, Шурышкарский, Ямальский и Приуральский районы — территории, где на протяжении многих поколений живут тысячи жителей Крайнего Севера. В этих местах бережно сохраняют уклад и традиции коренных народов, а современные технологии гармонично сочетаются с неизменной природной средой. Предполагается, что такое сочетание сохранится и в будущем.

Продолжение после рекламы

Юбилей ЯНАО заранее начали отмечать еще в январе 2025 года: в Салехарде был запланирован главный концерт «Мой Ямал — это твой день рождения!» с участием творческих коллективов и солистов, а также открылась фотовыставка «95 мгновений Ямала». Культурная программа юбилея была связана и с подготовкой к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе показом спектакля «Героями не рождаются» в Тарко-Сале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал