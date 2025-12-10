Губернатор ЯНАО поздравил жителей округа с юбилеем. Видео
Ямал празднует юбилей
10 декабря 2025 года Ямало-Ненецкому автономному округу исполнилось 95 лет со дня основания. Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с юбилеем. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«С юбилеем, родной Ямал! Дорогие земляки, желаю вам благополучия, домашнего тепла и большого счастья. Вместе мы достигнем ещё очень многого. Процветай, Ямал!», — отметил глава региона.
Юбилейные даты одновременно отмечают Тазовский, Надымский, Шурышкарский, Ямальский и Приуральский районы — территории, где на протяжении многих поколений живут тысячи жителей Крайнего Севера. В этих местах бережно сохраняют уклад и традиции коренных народов, а современные технологии гармонично сочетаются с неизменной природной средой. Предполагается, что такое сочетание сохранится и в будущем.
Юбилей ЯНАО заранее начали отмечать еще в январе 2025 года: в Салехарде был запланирован главный концерт «Мой Ямал — это твой день рождения!» с участием творческих коллективов и солистов, а также открылась фотовыставка «95 мгновений Ямала». Культурная программа юбилея была связана и с подготовкой к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе показом спектакля «Героями не рождаются» в Тарко-Сале.
