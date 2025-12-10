Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Силуанов назвал одно решение, которое позволило экономике РФ выдержать свыше 30 тысяч санкций

Силуанов: бюджетное правило помогает выдержать 30 тысяч санкций против страны
10 декабря 2025 в 10:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бюджетное правило помогло пережить кризис 2014 года и пандемию, заявил Силуанов

Бюджетное правило помогло пережить кризис 2014 года и пандемию, заявил Силуанов

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия смогла пройти кризис 2014 года с падением цен на нефть, пандемию и нынешние санкции благодаря бюджетному правилу. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Бюджетное правило дало нам устойчивость, благодаря которой мы прошли кризис 2014 года с падением цен на нефть. Нас это выручило и в пандемию, выручает и сейчас, когда против страны введено более 30 тыс. санкций», — заявил Антон Силуанов. Его слова приводит издание «Эксперт».

Бюджетное правило — система законодательно закрепленных норм и ограничений, задающих предельные значения для основных параметров государственного бюджета — расходов, уровня долга и величины дефицита. Его целью является обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы, повышение финансовой дисциплины государства, а также уменьшение зависимости экономики от волатильности цен на сырьевые товары, в том числе нефть.

Продолжение после рекламы

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия считает санкции против нефтяного сектора незаконными и не намерена их признавать, продолжая торговлю энергоресурсами. Российские власти неоднократно подчеркивали, что даже после введения Евросоюзом 19-го пакета ограничений санкциями невозможно сломать экономику РФ и перекрыть маршруты энергопоставок.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал