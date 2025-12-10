Пермяки покупают билеты в театр для нуждающихся детей

Показы пройдут на детской сцене ТТ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сотни детей, которые находятся пол опекой пермских благотворительных фондов «Берегиня», «Дедморозим», «Я помогаю детям», «Солнечный круг» и «Симбиоз добра», смогут попасть на спектакли Театра-Театра. Для этого каждый может купить для них билет в рамках предновогодней акции «Подари театр детям».

«К Новому году Театр-Театр проводит традиционную благотворительную акцию „Подари театр детям“. По 11 января каждый желающий может приобрести билеты на спектакли „Карлик Нос“ (6+), „Алиса в стране чудес“ (6+), „Легенда о драконах“ (6+) для подопечных фондов „Берегиня“, „Дедморозим“, „Я помогаю детям“, „Солнечный круг“ и „Симбиоз добра“», — рассказали в театре.