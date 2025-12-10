На тюменском автовокзале спустя 50 лет установят кондиционеры

Горожанам предложили выбрать, что установят на тумбе у привокзальной площади Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в здании автовокзала появятся кондиционеры — в следующем году планируют приступить к проектированию системы. Кроме того, в планах создание нового перрона и установка памятника на привокзальной площади. Об этом URA.RU рассказал директор ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» Артем Антипин.

«Идет проектирование перрона посадки пассажиров, который будет нацелен на компактное и удобное обслуживание маломобильных групп населения. Также мы сейчас рассматриваем вопрос об устройстве системы кондиционирования. Автовокзал возвели в 1974 году, при его строительстве не проектировались кондиционеры. У нас уже есть несколько технических решений, осталось посчитать объем необходимых средств и наши возможности», — рассказал Антипин.

Горожанам предложили выбрать, что установят на тумбе у привокзальной площади. Свои идеи тюменцы могут направлять на электронную почту вокзала.

Изменения также произойдут и на других региональных автостанциях. Например, в Абатском и Казанском районах (проектирование сетей связи), Голышмановском округе (капитальный ремонт здания) и в Заводоуковске (установка туалетов).