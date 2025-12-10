Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

На тюменском автовокзале спустя 50 лет установят кондиционеры

10 декабря 2025 в 12:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Горожанам предложили выбрать, что установят на тумбе у привокзальной площади

Горожанам предложили выбрать, что установят на тумбе у привокзальной площади

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в здании автовокзала появятся кондиционеры — в следующем году планируют приступить к проектированию системы. Кроме того, в планах создание нового перрона и установка памятника на привокзальной площади. Об этом URA.RU рассказал директор ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» Артем Антипин.

«Идет проектирование перрона посадки пассажиров, который будет нацелен на компактное и удобное обслуживание маломобильных групп населения. Также мы сейчас рассматриваем вопрос об устройстве системы кондиционирования. Автовокзал возвели в 1974 году, при его строительстве не проектировались кондиционеры. У нас уже есть несколько технических решений, осталось посчитать объем необходимых средств и наши возможности», — рассказал Антипин.

Горожанам предложили выбрать, что установят на тумбе у привокзальной площади. Свои идеи тюменцы могут направлять на электронную почту вокзала.

Продолжение после рекламы

Изменения также произойдут и на других региональных автостанциях. Например, в Абатском и Казанском районах (проектирование сетей связи), Голышмановском округе (капитальный ремонт здания) и в Заводоуковске (установка туалетов).

Ранее URA.RU писало, что на автовокзале спустя 50 лет установили туалеты. Они расположены на первом этаже недалеко от выхода на перрон.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал