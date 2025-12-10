Глобальное потепление изменило климат Свердловской области
Температура за 65 лет стала выше на полтора градуса
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Глобальное потепление, происходящее на планете, затронуло и Свердловскую область. Как изменился климат за последние десятилетия, раскрыла главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Климат теплеет, это реальность. С начала 60-х годов температура на территории Свердловской области повысилась в среднем на полтора градуса. В климатическом плане это достаточно значительная цифра», — пояснила Шепоренко на пресс-конференции в Интерфаксе.
По ее словам, предыдущая зима была теплой на грани рекорда. Нынешняя будет несколько холоднее, но все равно температура обещает быть выше средних значений.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!