Глобальное потепление изменило климат Свердловской области

Глобальное потепление, происходящее на планете, затронуло и Свердловскую область. Как изменился климат за последние десятилетия, раскрыла главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Климат теплеет, это реальность. С начала 60-х годов температура на территории Свердловской области повысилась в среднем на полтора градуса. В климатическом плане это достаточно значительная цифра», — пояснила Шепоренко на пресс-конференции в Интерфаксе.