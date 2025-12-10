Как выжить на корпоративе и после — советы спасателей

Пусть праздник оставит только хорошие воспоминания Фото: Размик Закарян © URA.RU

Новогодняя вечеринка с коллегами может обернуться не только весельем, но серьезными проблемами. Вплоть до пропажи и гибели людей. Чтобы такого не произошло, специалисты пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой дают несколько советов.

Алкоголь

Если праздник без алкоголя для вас не праздник, то обязательно контролируйте его употребление. Помните о своей норме, чтобы избежать неловких ситуаций и потери контроля.

Транспорт

Продумайте пути отступления Фото: Создано в Midjourney © URA.RU





Подумайте заранее, как вы доберетесь с вечеринки домой. Будет ли ходить в это время общественный транспорт, работает ли такси в вашей локации, если корпоратив проходит за городом? Если нет — то найдите трезвого водителя, который развезет вас и коллег по домам. Ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом виде.

Продолжение после рекламы

Личные вещи

Не оставляйте вещи без присмотра. Тем более, если ваша компания велика, и вы далеко не всех хорошо знаете. В праздничной суете легко что-то потерять или стать жертвой кражи. Держите телефон, кошелек и ключи в надежном месте.

Телефон

Телефон должен быть заряжен и находиться при вас. Перед корпоративом сообщите близким, где он будет проходить, и когда вы намерены вернуться.

Конфликты