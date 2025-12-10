Логотип РИА URA.RU
Пенсионерка из ХМАО потеряла 150 тысяч рублей на продаже елочной игрушки

10 декабря 2025 в 12:30
Елочная игрушка ручной работы, которую сделала пенсионерка из ХМАО, привлекла интернет-мошенников

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Нижневартовске пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей, пытаясь продать елочную игрушку ручной работы в интернете. Она перешла по мошеннической ссылке и у нее списали деньги, сообщила окружная полиция на официальном сайте.

«62-летняя жительница Нижневартовска разместила на торговой платформе в сети Интернет объявление о продаже елочной игрушки ручной работы. С ней связалась неизвестная, которая выразила желание приобрести украшение, и отправила ей ссылку якобы для подтверждения доставки и оплаты. В результате со счета вартовчанки было списано 150 тысяч рублей», — указано в сообщении полиции.

Вартовчанка продавала елочную игрушку ручной работы на торговой платформе в сети Интернет. Через некоторое время с ней связалась неизвестная женщина, которая предложила продолжить общение в мессенджере и направила ссылку якобы для подтверждения доставки и оплаты. 

Продолжение после рекламы

Думая, что получит деньги за проданный товар, женщина перешла по ссылке и ввела реквизиты своей банковской карты. Однако вместо оплаты она стала жертвой мошенников. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи с банковского счета.

Ранее URA.RU писало, что житель Ханты-Мансийска стал жертвой интернет-мошенников. Он потерял более 171 тысячи рублей при попытке приобрести морской контейнер.

