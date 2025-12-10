Логотип РИА URA.RU
Путин назначил нового зампредседателя городского суда в ЯНАО. Фото

10 декабря 2025 в 11:23
В Ноябрьском городском суде назначен новый заместитель председателя

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Указом Президента России Владимира Путина на ряд ключевых судейских должностей в стране назначены новые сотрудники. В числе прочих, заместителем председателя Ноябрьского городского суда ЯНАО назначен Артем Долгов, следует из текста указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Назначить на 6-летний срок полномочий... в районных судах: ... заместителем председателя Ноябрьского городского суда — Долгова Артема Витальевича», — говорится в Указе Президента РФ. 

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2025 года стало известно, что в ЯНАО закрывают вакансию заместителя председателя Салехардского городского суда. На эту должность, остававшуюся вакантной с июля 2023 года (после ухода судьи Марии Поздняковой в почетную отставку), судейское сообщество округа рекомендовало Наталью Гончар.

Заместитель председателя Ноябрьского городского суда Долгов Артем

Фото: Пресс-служба НГС

