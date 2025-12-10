Путин назначил нового зампредседателя городского суда в ЯНАО. Фото
В Ноябрьском городском суде назначен новый заместитель председателя
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Указом Президента России Владимира Путина на ряд ключевых судейских должностей в стране назначены новые сотрудники. В числе прочих, заместителем председателя Ноябрьского городского суда ЯНАО назначен Артем Долгов, следует из текста указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить на 6-летний срок полномочий... в районных судах: ... заместителем председателя Ноябрьского городского суда — Долгова Артема Витальевича», — говорится в Указе Президента РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2025 года стало известно, что в ЯНАО закрывают вакансию заместителя председателя Салехардского городского суда. На эту должность, остававшуюся вакантной с июля 2023 года (после ухода судьи Марии Поздняковой в почетную отставку), судейское сообщество округа рекомендовало Наталью Гончар.
Заместитель председателя Ноябрьского городского суда Долгов Артем
Фото: Пресс-служба НГС
