Диспетчер скорой в Екатеринбурге «отфутболила» избитого парня — подключился минздрав

Бригада скорой не смогла оперативно выехать на вызов из-за путаницы с адресом (архивное фото)

Свердловский минздрав начал проверку после сообщений о том, что диспетчер службы скорой помощи Екатеринбурга отказалась повторно направлять бригаду к молодому человеку без сознания возле бара на улице Малышева. Инцидент произошел ночью. Друзья пострадавших в течение около 40 минут пытались вызвать медиков и, по их словам, сделали 16 звонков в экстренную службу.

«Возле бара на Малышева подпивасы толкнули девушку. За нее заступилась компания студентов. В итоге 26-летнего парня придавили ногами, у него отключилась правая сторона тела. Второй был со сломанной рукой — его ударили именно по ней. Друзья стали звонить в скорую — на это ушло 16 (!!) попыток. Через 40 минут неотложка приехала, но к другому дому — сотрудники бара дали неверный адрес. Когда молодые люди снова набрали скорую и попытались объяснить это оператору, она пригрозила полицией и сбросила. Медики добрались до пострадавших только после звонка в 112», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Источник URA.RU в экстренных службах утверждает, что во время звонков молодые люди не могли назвать точный адрес, несколько раз меняли указанные ориентиры и места, из-за чего выезд бригады по регламенту был затруднен. В минздраве области на запрос агентства сообщили, что по факту инцидента проводится служебная проверка.

