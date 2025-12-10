Акции тюменского алкозавода «Бенат» передадут новым владельцам после полной оплаты
Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU
Передача акций тюменского завода «Бенат» состоится только после полной оплаты. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений Тюменской области изданию DK.RU.
«Согласно договору, средства за акции АО „Бенат“ должны поступить в бюджет не позднее конца декабря 2025 года и будут направлены на пополнение источников финансирования дефицита. Передача акций новому владельцу состоится в установленном законом порядке лишь после их полной оплаты», — сообщили в ведомстве.
Тюменские власти заключили договор купли‑продажи акций алкогольного завода «Бенат» с новым собственником — столичной компанией «Амур». Она стала победителем торгов как единственный участник и приобрела актив по минимальной цене — 45,6 млн рублей (предварительно завод выставлялся за 456 млн).
В департаменте уточнили, что покупатель не взял на себя дополнительных обязательств по использованию приобретенного имущества, и ведомство не располагает информацией о планах нового собственника. По данным Rusprofile, выручка завода за прошлый год составила 701,7 млн руб. (+5,7% к предыдущему году), а чистая прибыль выросла в 15,5 раза — до 32,4 млн руб.
Ранее стало известно, что тюменские власти сумели продать на аукционе акции завода «Бенат» с четвертой попытки. Алкозавод удалось продать только после снижения цены на 90%.
