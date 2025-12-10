В Кольцово впервые ответили на скандал с чемоданами
Пассажирам принесли извинения (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге объяснил появление чемоданов на перроне, кадры с которыми накануне разошлись в СМИ. Инцидент произошел вечером 8 декабря при перевозке багажа по летному полю. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, уточнив, что видео не связано с попаданием вещей на взлетно-посадочную полосу.
По данным Кольцово, багаж оказался на перроне из-за наезда багажной телеги на снежный накат, после чего чемоданы вернули на место и загрузили в самолет. «Проведенная проверка показала, что вечером 8 декабря при движении по перрону автопоезда с багажом одна из телег наехала на снежный накат. В результате с нее упало несколько чемоданов. Водитель автопоезда сразу же обнаружил падение, остановился и вернул груз на телегу. Весь багаж с автопоезда был своевременно погружен на борт, к которому и следовал автопоезд», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В Кольцово подчеркнули, что попасть на взлетно-посадочную полосу этот багаж не мог, вопреки ранее опубликованным утверждениям. Администрация аэропорта сообщила, что по итогам инцидента проведет дополнительные инструктажи с сотрудниками служб, которые занимаются перевозкой багажа по перрону. Пассажирам, чьи чемоданы на короткое время оказались на покрытии перрона, в аэропорту принесли официальные извинения.
Ранее URA.RU писало, что Кольцово подвергся критике после появления в сети видео с несколькими чемоданами, оставленными на летном поле. Кадры распространили в соцсетях и telegram-каналах, в том числе принадлежащих Ксении Собчак. Тогда очевидцы утверждали, что вещи могли находиться в районе взлетно-посадочной полосы. По данным этих публикаций, позже сотрудник аэропорта забрал багаж, однако детали происшествия не раскрывались. Сейчас администрация Кольцово впервые официально объяснила обстоятельства инцидента.
