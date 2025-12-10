В Тюмени пройдет конкурс красоты среди нечисти

Чародейкам устроят забег на метлах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурс красоты среди Бабок-Ежек «Яга-Дива» пройдет 6 января на площади 400‑летия Тюмени. Об этом сообщили в мэрии. В программе заявлено костюмированное дефиле на метлах, творческие номера и демонстрация «суперспособностей» участниц. К участию приглашают Бабок-Ежек от шести лет.

«Это будет праздник смеха, магии и неординарной красоты, где каждая Баба-Яга докажет, что ее очарование способно покорить сердца и „напугать“ своей мощью. Приготовьтесь к самому необычному и зажигательному зрелищу сезона», — рассказали в городской администрации. Жюри оценит не только внешний образ, но и чувство юмора, артистизм и оригинальность представления персонажа.