Захарова раскрыла о роли «неучей и бездарей» в Европе
Большинство европейских лидеров работают по указаниям с методичек, заявила Захарова
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В странах Западной Европы к власти приводят «бездарей» и «неучей», которые больше работают. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«К сожалению, в подавляющем большинстве стран Западной Европы к власти приводят неучей и бездарей. Им раздают методички. По электронной ли почте, по факсу ли, не знаю, голубиной почтой, азбукой Морзе отстукивают им туда то, что нужно заявить», — заявила Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik.
Мария Захарова уже критиковала кадровую политику на Западе, отмечая, что там во власть все реже приходят профессиональные политики и все чаще — люди, делающие ставку на эпатаж и конъюнктуру. В качестве примеров она приводила случаи, когда европейские чиновники публично использовали оскорбительные выражения и предлагали направить спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку на психиатрическое обследование.
