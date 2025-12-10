Большинство европейских лидеров работают по указаниям с методичек, заявила Захарова Фото: Роман Наумов © URA.RU

В странах Западной Европы к власти приводят «бездарей» и «неучей», которые больше работают. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, в подавляющем большинстве стран Западной Европы к власти приводят неучей и бездарей. Им раздают методички. По электронной ли почте, по факсу ли, не знаю, голубиной почтой, азбукой Морзе отстукивают им туда то, что нужно заявить», — заявила Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik.