Губернатор ХМАО поздравил Ямал с юбилеем региона

10 декабря 2025 в 11:36
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил Ямало-Ненецкий автономный округ с юбилеем. Глава Югры отметил, что у регионов общая история, они вместе идут путем развития северных территорий.

«Поздравляю жителей Ямала с юбилеем! День основания регионов совпал не случайно. Это было решение большой страны, взявшей курс на системное освоение Севера. С тех пор наш путь параллелен и неразрывен», — написал губернатор ХМАО в своем telegram-канале.

В поздравлении глава региона отметил ключевые вехи в развитии регионов: открытие Самотлорского и Уренгойского месторождений, строительство городов и магистральных трубопроводов, формирование нефтегазового комплекса. По словам Кухарука, эти исторические события Югра и Ямал проходили в тесном сотрудничестве, постоянно поддерживали друг друга. Так они продолжают этот путь и сегодня, спустя 95 лет после основания регионов.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук обратился к жителям региона по случаю 95-летия автономного округа. Он отметил, что Югра развивается как стратегический регион России, сохраняя при этом уважение к традициям и людям, которые формировали ее историю.

