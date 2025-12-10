Умер автор «Аншлага» и «Голубых огоньков» Леонид Французов: что о нем известно

Леонид Французов умер 9 декабря Фото: Официальный сайт Леонида Французова / frantsuzov.ru

9 декабря ушел из жизни писатель-сатирик Леонид Французов. Он умер на 88-м году жизни после борьбы с онкологией. Он писал монологи для российских комиков, а также для таких популярных программ, как «Смехопанорама», «Аншлаг», «Голубой огонек». О жизни и творчестве Леонида Французова — в материале URA.RU.

Детство и юность Леонида Французова

Леонид Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. Он учился в Востряковской семилетней и Домодедовской средних школах. Позже поступил в Государственное училище циркового искусства. Несколько лет Французов работал в труппах Борисоглебского драмтеатра им. Н.Г. Чернышевского и Иркутского ТЮЗа. Также работал артистом Челябинской и Горьковской филармоний.

Однако актерскую деятельность ему пришлось прервать из-за болезни родителей. Он начал работать токарем на Московском прожекторном заводе, спустя некоторое время стал первым секретарем комитета ВЛКСМ (на правах райкома ВЛКСМ). Однако творчество оставалось для него одним из главных направлений в жизни, поэтому он решил поступать на факультет журналистики МГУ им. М. Ломоносова. Вуз он успешно окончил в 1973 году.

Продолжение после рекламы

Карьера Французова: фельетоны, стихи и «Аншлаг»

Французов писал тексты для юмористических программ Фото: Официальный сайт Леонида Французова / frantsuzov.ru

Всю свою жизнь Леонид Французов посвятил литературной деятельности. Он является автором большого числа монологов, фельетонов, куплетов, сценических миниатюр и пародий. В разные годы его произведения входили в репертуар ведущих советских и российских артистов разговорного жанра, среди которых — Юрий Хижняк, Лариса Матвеева, Михаил Дементьев, Аркадий Райкин, Мария Миронова и другие.

Он выступил сценаристом ряда выпусков эстрадно-развлекательной юмористической передачи Центрального телевидения Гостелерадио СССР «Кабачок „13 стульев“».

Помимо этого, Французов стал автором сценариев для юмористической телевизионной программы Евгения Петросяна «Смехопанорама», телепередачи «Аншлаг», а также для программ «Голубой огонек» и «Спокойной ночи, малыши».

В разные периоды его материалы публиковались в журналах «Крокодил», «Огонек», а также в газетах «Московский комсомолец», «Гудок», «Вечерняя Москва».

Ему принадлежат книги «С нами не соскучишься», «От Веселого... до Смешных», «За кулисами смеха» и ряд других изданий. Песни на стихи Леонида Французова звучат в кинокомедиях «Выстрел в гробу» (1992) и «Бравые парни» (1993). О личной жизни Леонида Французова информации нет.

Причина смерти Леонида Французова

Леонид Французов скончался 9 декабря 2025 года на 88‑м году жизни. Информация об этом размещена на официальном сайте писателя.

Сообщается, что более трех лет он проходил лечение от онкологического заболевания, однако справиться с болезнью не удалось. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Французов продолжал творческую деятельность и писал сценарии для программы «Аншлаг».

Последнюю запись на своем сайте Леонид Михайлович опубликовал в декабре 2024 года. Тогда он сообщил, что борется с серьезной болезнью и радовался, что прожил долгую жизнь.

"Ну вот я и прожил 2024 год. Нет, нет, не подумайте что я пытаюсь вас убедить, что лично мне сейчас 2024 года. Мне лишь 86 лет из всеобщего летоисчисления. Много. И то это благодаря уже трехлетней успешной войне врачей против рака, решившего посягнуть на территорию моего тела. Конечно, этот факт изменил все мои планы, и бытовые, и творческие, но что-то было сделано", — написал он.

После новости о смерти Французова актер и юморист Владимир Винокур, работавший с ним, в telegram-канале поблагодарил писателя за его труд, назвав его «великим человеком».

«Ушел из жизни прекрасный писатель-сатирик Леонид Михайлович Французов. Мы, все артисты, благодарны Леониду Михайловичу за его творчество и безграничный талант. Он подарил людям много добра и улыбок! Кланяюсь памяти великого человека. Поклон семье и близким», — написал Винокур.

Продолжение после рекламы

Награды Леонида Французова