В Улан-Удэ вспыхнул пожар в ТЦ: что известно

В Улан-Удэ загорелся торговый центр, пять человек пострадали
10 декабря 2025 в 11:35
Фото: Илья Московец © URA.RU

В торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ произошел крупный пожар: из здания эвакуировали около 50 человек, пятерым понадобилась медицинская помощь. Огонь быстро распространяется по этажам, на месте работают пожарные расчеты. Что известно о ЧП— в материале URA.RU.

Как начался пожар

По данным МЧС, возгорание предположительно возникло на втором этаже. Корреспондент «Ариг Ус» передает, что огонь вскоре поднялся выше и охватил три этажа здания. Очевидцы говорят, что перед пожаром раздался хлопок, после чего пламя распространилось по вентиляции и ушло на крышу.

Сколько сил задействовано

Для тушения привлечены 39 пожарных и 14 единиц техники. Спасатели продолжают локализацию возгорания, сообщает МЧС. 

Что происходит вокруг ТЦ

Всех посетителей и сотрудников эвакуировали. Движение в районе затруднено: на улице Геологической отключили светофоры, из-за чего образовался крупный затор, пишут местные СМИ.

