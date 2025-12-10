Захарова рассказала мрачную правду о Зеленском

«Но у Зеленского получилось невозможное. На глазах всего мира он торгует собственным народом, гражданами Украины <...> Подписал такие кабальные условия для Украины на будущее, которые из неё делают государство неполноценное, зависимую территорию», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также напомнила о волнах мобилизации на Украине, которые ведут к массовой гибели людей. По словам Захаровой, киевские власти знают, что простые украинцы, отправляемые в зону СВО, будут пушечным мясом. Киев будет совершать рывки «до последнего украинца», чтобы получить от Запада финансирование.