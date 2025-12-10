Логотип РИА URA.RU
Захарова рассказала мрачную правду о Зеленском

10 декабря 2025 в 11:41
По словам Захаровой, киевские власти знают, что отправляемые на фронт украинцы будут пушечным мясом

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский, торгуя собственным народом, подписал стране приговор стать зависимой территорией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Но у Зеленского получилось невозможное. На глазах всего мира он торгует собственным народом, гражданами Украины <...> Подписал такие кабальные условия для Украины на будущее, которые из неё делают государство неполноценное, зависимую территорию», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также напомнила о волнах мобилизации на Украине, которые ведут к массовой гибели людей. По словам Захаровой, киевские власти знают, что простые украинцы, отправляемые в зону СВО, будут пушечным мясом. Киев будет совершать рывки «до последнего украинца», чтобы получить от Запада финансирование. 

Ранее Мария Захарова заявила, что у киевского режима нет заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. Об этом свидетельствует исключение русского языка из перечня языков, которые полежат защите на Украине. Захарова подчеркнула, что эта мера является дискриминацией к русскоязычным гражданам и представителям проживающих на Украине национальностей. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

