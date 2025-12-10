В Березниках директора компании задержали за сокрытие миллионных налогов

В пермских Березниках силовики задержали исполнительного директора управляющей компании. Его подозревают в налоговом преступлении. Он скрыл от налоговых органов более пяти миллионов рублей.

«Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю во взаимодействии с сотрудниками регионального УФНС России задержали мужчину 1972 года рождения. Злоумышленник, занимая должность исполнительного директора одной из коммерческих организаций города Березники, скрыл от налоговых органов более пяти миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.