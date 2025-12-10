В Тюмени изменят правила избрания главы города

Кандидатуры потенциальных мэров в думу будет предлагать губернатор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области изменят правила выдвижения кандидатов на пост мэра столицы. Если сейчас депутаты выбирают его из числа кандидатов, заявившихся напрямую в думу и прошедших конкурсный отбор, то по новой системе вносить кандидатуры на выбор народных избранников будет губернатор региона. Соответствующий законопроект размещен на сайте облдумы.

«Предлагается установить порядок предварительного рассмотрения губернатором Тюменской области и представления городской думе кандидатов на должность главы Тюмени. Указанный порядок предлагается установить по аналогии с указом президента РФ „Об утверждении положения о порядке внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации“», — говорится в проекте документа.

Другими словами выбор мэра будет проходить следующим образом: кандидатов на эту должность изначально будут предлагать главе региона. Выдвижение может происходить со стороны партий, Общественной палаты или «Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления». От каждого субъекта выдвижения может быть заявлено не более двух человек. После рассмотрения всех заявок губернатор внесет кандидатуры двух выдвиженцев в думу, а далее депутаты проголосуют.

