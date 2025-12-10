В тюменском селе две семьи лишились дома из-за взрыва бытового газа Фото: Наталья Витушкина

В результате взрыва бытового газа, который разрушил частный двухквартирный дом в селе Северо‑Плетнево Юргинского района пострадал 14‑летний ребенок. Две семьи остались без крыши над головой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила родственница одной из пострадавших семей Наталья Витушкина. По ее словам, причиной трагедии стала — халатность дорожных рабочих.

«Взрыв произошел в доме, где жили моя сестра с семьей. Муж сестры, вернулся домой и открыв дверь, был выброшен взрывной волной на два метра, потерял сознание и затем, придя в себя, нашел в доме ребенка — 14‑летнего Вову. Отец вытащил мальчика на улицу. Медики диагностировали у подростка ушибы нижней части спины и таза, множественные поверхностные травмы и осколочные ранения конечностей. Также были зафиксированы ожоги. У нас у всех шок!», — сообщила Наталья.

Медицинское заключение есть в распоряжении редакции. По предварительной версии, взрыв стал следствием повреждения центрального газопровода во время дорожных работ. При установке знаков компанией ДРСУ- 4 была пробита труба, и газ долгое время накапливался под землей. После взрыва дом оказался полностью разрушен, семьи лишились жилья.

По словам Натальи Витушкиной, местные власти предложили пострадавшим временно разместиться в двух комнатах интерната при школе, где учатся дети, но семьи не приняли предложения. Такой вариант проживания невозможен из-за домашних животных и бытовых условий помещения. URA.RU связалось с главой Юргинского района Виктором Васильевым.

«Мы понимаем, что у людей случилась трагедия, но в селе, где они живут, нет свободного муниципального жилья, поэтому мы предложили разместиться в школе. Сейчас мы оформили документы на выплату компенсации в размере 50 тысяч рублей для каждой семьи и держим ситуацию на контроле», — сообщил Васильев.

Он добавил, что для установления причин взрыва, оформления другой материальной помощи и проведения экспертизы ущерба требуется время. По его словам, власти сделали все возможное на данном этапе. Тем временем, жители дома обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. URA.RU продолжит следить за ситуацией и информировать о ходе расследования и помощи пострадавшим.