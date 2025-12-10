Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Шойгу предупредил о «зародышах НАТО» на Востоке

Шойгу: на Востоке появляются «зародыши НАТО»
10 декабря 2025 в 11:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На Востоке начали появляться «структуры малых геометрий», заявил Шойгу

На Востоке начали появляться «структуры малых геометрий», заявил Шойгу

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Азиатско-Тихоокеанском регионе все чаще формируются блоки, сопоставимые с НАТО и представляющие угрозу интересам России. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Наверное, вы видите, и не только вы, появление так называемых, кто-то их называет структуры малых геометрий, кто-то — малые формы, в общем, по-разному. Это такие, я их назову, может быть, несколько грубовато, „зародыши“ НАТО на Востоке», — заявил Шойгу.

В ноябре бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что НАТО уступает России по всем ключевым показателям, а рецессия, связанная с поддержкой Украины и антироссийскими санкциями, ведет к фрагментации альянса и осложняет его управление. Кроме того, экс-генерал НАТО Марко Бертолини утверждал, что угроза стратегического поражения в большей степени касается самого блока, из ‑за чего США избегают дальнейшей эскалации конфликта с Москвой.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал