ВС РФ сбили 12 БПЛА за два часа
10 декабря 2025 в 11:39
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение двух часов силы противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями нескольких российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал