В Екатеринбурге поймали мошенницу — на ее уловку попались 13 человек

Девушка представлялась клиентам агентом туристической компании (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве при продаже туристических путевок на сумму более 1,9 млн рублей. Фигурантом стала местная жительница, которую обвиняют в хищении денег 13 клиентов. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Орджоникидзевского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, девушка представлялась клиентам агентом туристической компании и предлагала организовать поездки, хотя изначально не собиралась выполнять свои обязательства. «Заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по бронированию и покупке путевок и билетов, обвиняемая в период с ноября 2024 года по июль 2025 года похитила средства 13 клиентов на общую сумму свыше 1,9 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Деньги граждане передавали ей под предлогом оплаты туров и билетов.