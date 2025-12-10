В Свердловскую область снова придут лютые морозы
Уральцам надо готовиться ко второй волне мороза
Фото: Илья Московец © URA.RU
Свердловскую область в ближайшие дни накроет сильный снегопад, после чего регион окажется во власти сильных морозов. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«В перспективе, ближе к выходным дням, нас ждут сильные, обильные снегопады. Завтра и послезавтра [11-12 декабря] вероятны осадки, самые интенсивные будут в воскресенье, 14 числа. Затем наступит очередная холодная волна — температура опустится до 20-27 градусов», — объяснила синоптик на пресс-конференции в ТАСС.
До этого Урал уже пережил одну волну морозов. В Екатеринбурге столбик термометра опустился ниже 25 градусов, а на севере области и вовсе похолодало до -37.
