Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В Свердловскую область снова придут лютые морозы

Свердловскую область ждут сильные снегопады и мороз до -27
10 декабря 2025 в 12:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Уральцам надо готовиться ко второй волне мороза

Уральцам надо готовиться ко второй волне мороза

Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловскую область в ближайшие дни накроет сильный снегопад, после чего регион окажется во власти сильных морозов. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. 

«В перспективе, ближе к выходным дням, нас ждут сильные, обильные снегопады. Завтра и послезавтра [11-12 декабря] вероятны осадки, самые интенсивные будут в воскресенье, 14 числа. Затем наступит очередная холодная волна — температура опустится до 20-27 градусов», — объяснила синоптик на пресс-конференции в ТАСС.

До этого Урал уже пережил одну волну морозов. В Екатеринбурге столбик термометра опустился ниже 25 градусов, а на севере области и вовсе похолодало до -37. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал