Общество

РГО расскажет о Пермском крае жителям Бразилии и Норвегии

10 декабря 2025 в 12:10
Русское географическое общество расширит информационное пространство Прикамья

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лекции и другие просветительские мероприятия, проходящие в пермской штаб-квартире Русского географического общества (РГО), будут транслироваться в другие страны. Таким образом об истории и географии Прикамья смогут узнать, например, жители Бразилии и Норвегии — в этих странах у РГО есть центры. Об этом рассказала директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма исполнительной дирекции РГО Наталья Белякова

«Мы открываем экспедиционно-туристские центры РГО за рубежом. В этом году они появились в Бразилии и Норвегии. Теперь любое событие в региональной штаб-квартире может транслироваться в эти центры. Так что все, что происходит в Перми, не должно оставаться в Перми!» — сообщила она на открытии пермской штаб-квартиры РГО в Перми.

По словам Беляковой так уже работает московский лекторий общества — его мероприятия вписаны в расписание зарубежных центров и транслируются туда. В планах у РГО открыть свои центры и в других странах.

Как рассказывало URA.RU, штаб-квартира РГО в Перми открылась 9 декабря. Здесь начала работу выставка, посвященная масштабной экспедиции регионального отделения общества по реке Колва. В планах общества проводить у себя экскурсии, лекции и другие мероприятия.

