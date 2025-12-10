В Кургане гериатрический центр принял 5000-ого пациента

Жительница Лебяжьевского округа стала 5000-ым пациентом гериатрического центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Региональный гериатрический центр на базе ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн» принял 5000-го пациента. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе госпиталя. Юбилейным пациентом стала 90-летняя жительница Курганской области Зинаида Харченко.

«За девять лет работы нашего регионального гериатрического центра обследованы 4 999 пациентов, сегодня мы принимаем 5 000-го пациента — Зинаиду Викторовну Харченко», — сообщили в пресс-службе госпиталя. В учреждении подчеркнули, что центр создан для специализированной помощи пожилым людям и ветеранам, а также для раннего выявления возраст-ассоциированных заболеваний.

В госпитале уточнили, что региональный гериатрический центр открыт 1 апреля 2017 года. Он включает 22 геронтологические койки в составе терапевтического отделения и гериатрический кабинет в поликлинике. Отдельно отмечено, что в центре обследованы 256 участников Великой Отечественной войны, 2 506 ветеранов и 1 203 вдовы.

В гериатрическом кабинете поликлиники госпиталя за этот период приняли 8 256 пациентов. Из них 2 507 человек были направлены на лечение в стационар на геронтологические койки. Там проходят обследование и терапию пожилые пациенты из разных районов Курганской области.