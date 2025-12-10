В Челябинской области будут готовить кадры для АПК (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нагайбакском районе Челябинской области открылся первый в регионе агротехнологический класс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием для обучения по направлениям «Птицеводство будущего» и «Агроинженерия». Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.

«На базе школы в Фершампенуазе открылся первый в регионе современный агротехнологический класс. Он создан компанией „Ситно“ в рамках федерального проекта „Кадры в АПК“, который является частью нацпроекта „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“», — написал Текслер в своем telegram-канале.

В ходе обучения дети будут использовать инкубаторы с искусственным интеллектом, лаборатории для экологического мониторинга, 3D-оборудование и многое другое. В Челябинской области уже открыто семь подобных классов. На следующий год добавятся еще 23 класса на базе шести школ в разных муниципалитетах области. К 2030 году численность таких классов увеличится до ста. Развитие направления активно поддерживается государством. Партнерам возвращается до 90% затрат на оснащение.

Параллельно Южно-Уральский аграрный университет (ЮУрАУ) готовит педагогов для агроклассов и увеличивает целевой прием студентов. Формируется непрерывная система «агрокласс — целевое обучение в вузе — рабочее место на предприятии», добавил Текслер.

Тема развития кадрового потенциала для агрокомплексов Челябинской области была обозначена губернатором Текслером еще в прошлом году. Министерству сельского хозяйства также поручено активнее работать в этом направлении, в том числе с техникумами и вузом, который базируется в Троицке.