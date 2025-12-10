FT: Европа экстренно пытается принять закон о бессрочной блокировке активов РФ
Для возможности реализовать план ЕС, необходимо спешное принятие закона, предусматривающего чрезвычайные полномочия
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Евросоюз хочет обойти вето со стороны Венгрии и заблокировать российские активы. Об этом сообщают иностранные издания.
«Еврокомиссия хочет использовать доходы от замороженных активов для предоставления Украине кредита на сумму около €90 млрд в ближайшие два года <...> Для реализации этой схемы требуется, чтобы активы были заблокированы на неопределенный срок», — приводит текст Financial Times (FT) «ТАСС». Венгрия выступает против дальнейшей помощи Украине, из-за чего может заблокировать продление санкций. Для того, чтобы страна не могла выступить с правом вето, требуется принятие закона, предусматривающего чрезвычайные полномочия.
Европа планирует передать замороженные российские активы Украине в качестве финансовой помощи. В марте 2022 года замороженные активы оценивались в 300 миллиардов долларов. Против изъятия этих средств для поддержки Киева выступают Венгрия, Швейцария и банк Euroclear, в котором хранятся деньги.
