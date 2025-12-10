FT: Европа экстренно пытается принять закон о бессрочной блокировке активов РФ

«Еврокомиссия хочет использовать доходы от замороженных активов для предоставления Украине кредита на сумму около €90 млрд в ближайшие два года <...> Для реализации этой схемы требуется, чтобы активы были заблокированы на неопределенный срок», — приводит текст Financial Times (FT) «ТАСС». Венгрия выступает против дальнейшей помощи Украине, из-за чего может заблокировать продление санкций. Для того, чтобы страна не могла выступить с правом вето, требуется принятие закона, предусматривающего чрезвычайные полномочия.