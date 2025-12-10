ВС РФ расширил буферную зону на границе Запорожья: карта СВО на 10 декабря

ВС РФ освободили Остаповское в Днепропетровской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска добиваются успехов на различных участках фронта. Так ВС РФ освободили населенный пункт Остаповское. Помимо этого, была расширена буферная зона на границе Запорожья. Продолжаются боевые действия на купянском, гуляйпольском, запорожском и других направлениях. Карта СВО на 10 декабря — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Купянское направление

В Купянске продолжаются боевые действия. Помимо этого ведутся бои за Петропавловку, где ВС РФ добиваются успехов. Также действия продолжаются у Куриловки, Радьковки и Соболевки, где ВСУ безуспешно пытались контратаковать, сообщает telegram-канал WarGonzo.

Запорожское направление

В районе Степногорска и населенного пункта Приморское продолжаются интенсивные боевые действия, передает канал «Два Майора». В Новоданиловке подразделения ведут зачистку местности и отражают вражеские контратаки. В районе Малой Токмачки противник также предпринимает контратакующие действия.

В Гуляйполе ведутся бои. Также продолжаются действия на Гайчуре и Герасимовке. Также увеличено давление на Андреевку. Помимо этого, освобожден населенный пункт Остаповское. Следом была расширена буферная зона.

Северское направление

Отмечается продвижение на запад в районах населенных пунктов Васюковка, Петровское и Бахмутка. В районе Свято-Покровского продолжаются ожесточенные бои.

Покровское и добропольское направление

На покровском направлении российские войска продолжают ведение боевых действий в черте Мирнограда, где идут бои за южные и восточные районы города. Сообщается о продвижении и тактических успехах в районе населенного пункта Светлое.

На добропольском направлении подразделения Вооруженных сил РФ развивают наступление в районе Софиевки.

Южно-Донецкое направление

На южно-донецком направлении войска РФ занимают новые позиции в Гуляйполе, форсируют Гайчур и продвигаются восточнее и севернее города, пишут «Два майора». Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Остаповское.

Краснолиманское направление

На краснолиманском направлении продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Яровое. На северском направлении отмечаются успехи российских подразделений в районе Закотного. В Северске Вооруженные силы РФ продвигаются к западным кварталам города и расширяют зону контроля в его южной части. Бои за населенный пункт Свято-Покровское остаются крайне ожесточенными.

Кроме того, российские военные подразделения заняли и удерживают позиции на подступах к населенному пункту Дробышево в ДНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС.

Сумское направление

Подразделения ВСУ пытаются контратаковать в районах населенных пунктов Кондратовка и Андреевка. Также боевые действия ведутся в районе села Садки.

Харьковское направление