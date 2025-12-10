Главный разведчик РФ отреагировал на прослушку Украины
Сергей Нарышкин намекнул, что российские разведчики могут прослушивать Украину, но прямо об этом не сказал
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал заявления украинской стороны о том, что их спецслужбы якобы прослушивают российских чиновников и намекнул, что с российской стороны может происходить то же самое. Об этом он сказал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым.
«Знаете, каждое российское ведомство, в том числе и специальные службы, действуют в рамках тех полномочий, которые им предусмотрены нормативно правовыми актами и в целом законодательством Российской Федерации. А в целом тема, которую вы коснулись, она достаточно деликатная», — заявил Нарышкин в беседе с журналистом, который поинтересовался, реагирует ли Россия симметрично на заявления Киева. Юнашев подчеркнул также, что Нарышкин «лукаво улыбнулся», когда отвечал на вопрос.
Тему возможных действий украинских спецслужб в отношении российских чиновников отдельно прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил о повышенных рисках и призвал государственных служащих к максимальной осторожности в коммуникациях. Ранее представители украинских властей и спецслужб не раз заявляли о якобы успешных операциях по перехвату переговоров российских военных и чиновников.
