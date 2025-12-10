Главный разведчик РФ отреагировал на прослушку Украины

Сергей Нарышкин намекнул, что российские разведчики могут прослушивать Украину, но прямо об этом не сказал Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал заявления украинской стороны о том, что их спецслужбы якобы прослушивают российских чиновников и намекнул, что с российской стороны может происходить то же самое. Об этом он сказал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Знаете, каждое российское ведомство, в том числе и специальные службы, действуют в рамках тех полномочий, которые им предусмотрены нормативно правовыми актами и в целом законодательством Российской Федерации. А в целом тема, которую вы коснулись, она достаточно деликатная», — заявил Нарышкин в беседе с журналистом, который поинтересовался, реагирует ли Россия симметрично на заявления Киева. Юнашев подчеркнул также, что Нарышкин «лукаво улыбнулся», когда отвечал на вопрос.