Стало известно, кто признан лучшим руководителем в стране в 2025-м

В Москве состоялась церемония награждения победителей премии «ТОП-1000 российских менеджеров» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Москве, в театре «Геликон-Опера», вечером 9 декабря состоялась XXIII церемония вручения премии «ТОП-1000 российских менеджеров». Это событие, которое ежегодно собирает цвет российского управленческого сообщества, стало площадкой для признания лучших руководителей страны. В этом году среди победителей — главы крупнейших компаний из сферы телекоммуникаций, металлургии, IT, логистики и финансов.

Премия, организатором которой выступает Ассоциация менеджеров, уже более двух десятилетий служит важным барометром деловой репутации и профессионального признания. Её уникальность — в методологии, построенной на принципе экспертной оценки коллегами. Более 200 постоянных членов академии премии, включая топ-менеджеров, представителей СМИ и экспертного сообщества, определяют лауреатов путем закрытого голосования.

Хачатур Помбухчан стал лучшим менеджером Фото: пресс-служба Мегафон

«За два десятилетия премия „ТОП-1000 российских менеджеров“ стала уникальной площадкой для признания лучших руководителей страны... Их успехи подтверждают: талант и профессионализм — основа устойчивого будущего и движущая сила развития страны», — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Продолжение после рекламы

Среди победителей в ключевой номинации «Лучший высший руководитель» — генеральный директор ПАО «МегаФон» Хачатур Помбухчан. Эта победа подчеркивает растущее влияние телеком-индустрии на экономику. Ранее в рейтинге сильные позиции также заняли 15 топ-менеджеров компании, что демонстрирует сбалансированность и высокий уровень всей управленческой команды.

Комментируя высокую оценку профессионального сообщества, Хачатур Помбухчан сделал акцент на коллективных достижениях: «В управлении нет персональных побед. Любая личная награда — это результат командных усилий. Эта премия в очередной раз подтверждает, что в МегаФоне работает одна из сильнейших команд в стране».

Помимо главной номинации, премия охватывает 17 ключевых управленческих направлений. В числе лауреатов этого года — директора по развитию, маркетингу, финансам, IT и устойчивому развитию ведущих российских корпораций: «Северсталь», VK, «Авито», «Газпром нефть», Ozon, «Альфа-Банк», РЖД и других.