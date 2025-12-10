Свердловчан ждет удивительная зима: прогноз синоптика
Нынешняя зима будет теплее обычного, но холоднее предыдущей зимы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Наступившая зима в Свердловской области будет теплее нормы. Таким предварительным прогнозом поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«В целом согласно прогнозам, которыми мы располагаем, зима будет теплее нормы, но холоднее, чем прошлая зима — та была теплой на грани рекорда. Возможно, в течение нынешней зимы будут повторяться кратковременные и интенсивные похолодания, подобные тому, что мы пережили на днях», — пояснила Шепоренко на пресс-конференции в Интерфаксе.
В вторник, 9 декабря, температура воздуха в Екатеринбурге упала до минус 25 градусов, а на севере региона — до минус 37. В ближайшие дни область ждут сильные снегопады, после чего придет новая волна морозов.
