Свердловчан ждет удивительная зима: прогноз синоптика

«В целом согласно прогнозам, которыми мы располагаем, зима будет теплее нормы, но холоднее, чем прошлая зима — та была теплой на грани рекорда. Возможно, в течение нынешней зимы будут повторяться кратковременные и интенсивные похолодания, подобные тому, что мы пережили на днях», — пояснила Шепоренко на пресс-конференции в Интерфаксе.