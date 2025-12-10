Логотип РИА URA.RU
«АвтоВАЗ» в 2026 переходит на пятидневную рабочую неделю

10 декабря 2025 в 12:13
Пресс-служба компании сообщила, что руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов издал приказ о переходе на полноценную пятидневную рабочую неделю, который вступит в силу с 1 января 2026 года.

