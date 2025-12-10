Москву обязали восстановить старинную усадьбу в Екатеринбурге
Усадьба Расторгуевых-Харитоновых - самая знаменитая усадьба Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Суд обязал федеральные власти провести восстановительные работы в усадьбе Харитонова-Расторгуева в Екатеринбурге. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов на встрече с редакторами городских СМИ, где он подводил итоги пяти лет работы на посту главы администрации. По словам Орлова, решение суда адресовано федеральному собственнику объекта, а региональные и муниципальные власти должны продолжать добиваться смены владельца исторического комплекса.
«Здания, которые являются украшением города, и могли бы долгие годы служить, необходимо вовлекать в оборот. Если не планирует собственник что-то делать с этим зданием, надо его понуждать, обращаться в суд и находить нового владельца», — заявил мэр. Он уточнил, что именно такой подход сейчас применяется к усадьбе Харитонова-Расторгуева, которая относится к объектам культурного наследия федерального значения и требует значительных вложений в реставрацию.
Орлов напомнил, что в октябре Минкульт РФ, владеющий усадьбой через подведомственное Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), согласился передать комплекс в собственность города и области при условии предоставления равноценного объекта взамен. Ведомство указывало, что АУИПИК необходимо иметь здание для ведения уставной деятельности и получения дохода, поэтому без компенсации расстаться с усадьбой оно не готово.
Мэр также напомнил, что еще в сентябре городская администрация заявила о планах забрать усадьбу у АУИПИК, поскольку, по его словам, агентство не обеспечивает должного ухода ни за зданием, ни за садом. Сейчас основная часть комплекса не используется, а подробные параметры судебного решения и сроки начала восстановительных работ в мэрии пообещали озвучить после получения полного текста документа.
