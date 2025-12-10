Пермяка удалили из списка террористов и экстремистов
10 декабря 2025 в 12:19
Обновленный перечень террористов и экстремистов опубликован Росфинмониторингом
Уроженца Пермского края удалили из реестра террористов и экстремистов. Информация об этом содержится на сайте Росфинмониторинга.
«Удаление из списка экстремистов-террористов от 10 декабря 2025 года. Макаревич Дмитрий Сергеевич, 1997 года рождения, город Кунгур Пермского края», — указано в сообщении. Других данных о пермяке не сообщается.
Ранее URA.RU рассказывало, что в перечень террористов и экстремистов включили жителя Перми Владимира Зенкова. Он родился в краевой столице в 1993 году.
