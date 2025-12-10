Администрация Байдена надеялась, что Украина вернет себе территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские пранкеры узнали, чем обернулся бы отказ от НАТО для Украины, поговорив с лицами, руководящими политикой Джо Байдена. Об этом пранкеры Вован и Лексус сообщили в своем канале.

«Отказ от НАТО для Украины в 2022 году предотвратил бы разрушения и гибель людей», — сказала старший директор по Европе Совета национальной безопасности США при президенте Байдене Аманда Слоут. Ей пранкеры позвонили от лица украинского чиновника. Как стало известно из разговора, администрация Байдена надеялась, что Украина сможет договориться о более выгодном соглашении и вернуть территории.