День танго и Андреевского флага: какие праздники отмечают 11 декабря 2025

11 декабря отмечают День Андреевского флага Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

11 декабря во всем мире отмечают несколько важных праздников. В это время вспоминают русских солдат, погибших в Чечне, и отмечают День Андреевского флага. Православные вспоминают святых Стефана и Феодора Ростовского. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.

Праздники 11 декабря в России

День Андреевского флага

Андреевский флаг является символом российского морского флота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

11 декабря 1699 года царь Петр I утвердил Андреевский флаг как официальный символ российского военного флота. С этого момента флаг поднимали на всех военных кораблях Российской империи вплоть до 1917 года, пока его не заменило красное знамя Интернационала. После распада СССР было принято решение восстановить исторический флаг ВМФ: соответствующий указ подписал президент РФ Борис Ельцин.

В День Андреевского флага на кораблях Военно-морского флота и в профильных учебных учреждениях проходят торжественные церемонии подъема флага. Личный состав выстраивается на построения, в ходе которых оглашаются приказы и поздравительные обращения командования. Неотъемлемой частью памятных мероприятий также является возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам в честь героических моряков.

День памяти русских солдат, погибших в Чечне

11 декабря во многих регионах России отмечается День памяти русских солдат, погибших в Чечне. Эта дата связана с событиями, которые произошли в декабре 1994 года. Тогда президент России Борис Ельцин подписал указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта».

Ежегодно в этот день проходят памятные мероприятия и акции, посвященные людям, погибшим в ходе боевых действий во время чеченских кампаний. Дата установлена в знак уважения не только к военнослужащим, но и к мирным жителям, ставшим жертвами чеченского конфликта, а также к членам их семей, потерявшим близких.

Праздники 11 декабря в мире

Международный день гор

Праздник появился в 2003 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Международный день гор учрежден ООН в 2003 году. Он направлен на привлечение внимания к сохранению биологического разнообразия и улучшению условий жизни населения горных районов. По данным организации, свыше 80% видов флоры и фауны в горах находятся под угрозой исчезновения, а жители горных территорий относятся к числу наиболее малообеспеченных в мире.

Международный день танго

День танго отмечают по всему миру Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Праздник отмечается в день рождения «короля танго» — аргентинского певца и киноактера Карлоса Гарделя (1890–1935). Уже в юности Гардель увлекся танго, быстро завоевав популярность на территории всей Аргентины. Переехав в Европу он познакомил с танго парижскую публику, откуда этот танец начал свое распространение по другим странам и континентам.

День танго в Аргентине впервые официально отметили в 1978 году, а спустя несколько лет он получил статус международного праздника. В 2009 году ЮНЕСКО включила танго в перечень объектов нематериального культурного наследия человечества, охарактеризовав его как явление, объединяющее музыку, танец, поэзию и самобытные традиции региона Рио-де-ла-Плата.

День основания детского фонда ООН «ЮНИСЕФ»

Фонд создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН в качестве временной вспомогательной организации для помощи детям, пострадавшим в результате Второй мировой войны.

В 1953 году ООН сделала организацию постоянной и расширила круг ее деятельности, а фонд получил свое нынешнее наименование с сохранением первоначальной аббревиатуры UNICEF.

Организация занимается обеспечением прав детей на выживание, образование, здравоохранение и безопасные условия. Также оказывается помощь в чрезвычайных ситуациях: предоставляются еда, вода, медицинские материалы и убежища. Осуществляется защита детей от насилия, злоупотреблений и эксплуатации, например, детского труда, детского брака, торговли людьми.

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

День борьбы с астмой появился в 1998 году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ежегодно 11 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Этот памятный день был учрежден в 1998 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения в сотрудничестве с рядом международных структур, занимающихся изучением и проблематикой бронхиальной астмы.

Первое проведение Международного дня борьбы с астмой состоялось в 1998 году и было приурочено к первой Всемирной конференции по вопросам астмы, проходившей в Барселоне. В тот год к инициативе присоединились 35 государств.

Православные праздники 11 декабря

День памяти святого Стефана

11 декабря православные вспоминают несколько святых Фото: Роман Наумов © URA.RU

Стефан родился в 715 году в Константинополе. С ранних лет он проявлял склонность к духовной жизни, принял монашеский постриг, а впоследствии возглавил монастырь в качестве игумена.

Во время иконоборческого кризиса в Византийской империи, когда государственная власть запретила почитание святых изображений, Стефан решительно выступил против этих распоряжений. Он подчеркивал, что икона не является идолом, а лишь указывает на первообраз и служит верующим вспоможением в молитве и напоминанием о Боге.

Именно эта позиция стала причиной преследований. Против Стефана были выдвинуты клеветнические обвинения, после чего его заключили в темницу и подвергли пыткам. Стефан, однако, не изменил своим убеждениям, и его казнили. Его смерть стала символом верности православному учению и победы над иконоборцами.

День памяти святителя Феодора Ростовского

Феодор родился около 1339 года и при крещении получил имя Иоанн. В детстве его передали на воспитание в Троицкий монастырь к его родственнику, преподобному Сергию Радонежскому. В обители юноша принял монашество, после чего ему было дано имя Феодор.

Под духовным руководством Сергия Радонежского Феодор занялся изучением богослужебных текстов, освоил иностранные языки, искусство иконописи и через некоторое время был рукоположен в священники. Особое внимание, которое он уделял монашескому служению и жизни в братской общине, побудило его к созданию собственной обители.

Для основания нового монастыря был выбран участок на берегу Москвы-реки в местности Симоново. На этом месте Феодор возвел храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Богословская образованность, духовный авторитет и рассудительность святителя Феодора обеспечили ему доверительные отношения с великим князем Дмитрием Донским. Князь поручал ему ответственные дипломатические и церковные миссии.

Святитель Феодор скончался 28 ноября 1394 года. Его святые мощи в настоящее время покоятся в Успенском соборе Ростовского кремля.

День памяти мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен

Иринарх в юности был палачом и много лет истязал приговоренных к страданиям и смерти. Однажды он присутствовал при казни семи женщин, которых язычники приговорили к смерти за обращение своих супругов в православие и за отказ приносить жертвы языческим идолам.

Наблюдая за их стойкостью и мужеством, Иринарх осознал, что отныне хочет следовать христианскому вероучению. Он открыто объявил об этом и исповедал Христа как единственного истинного Бога.

После этого Иринарха бросили в болото, из которого он выбрался невредимым, а затем поместили в раскаленную печь, однако огонь не нанес ему ущерба. Впоследствии Иринарх был казнен. Убиты были и семь жен-мучениц.

Народный праздник 11 декабря — День Сойки

11 декабря отмечают День Сойки Фото: Luc Viatour / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

11 декабря в народном календаре связано с небольшой лесной птицей — сойкой. На Руси ее почитали как символ благополучия и удачи.

В старину существовало поверье, что сойка находится в особой связи с высшими силами: птице приписывали способность подражать человеческой речи и пению других птиц. Считалось также, что на ее крыльях будто бы расположены крошечные зеркала, в которые можно заглянуть и увидеть грядущее.

По этой причине Сойкин день был тесно связан с гаданиями и многочисленными суевериями. В соответствии с народным обычаем, в Сойкин день хозяйки выпекали из теста фигурки сладких птичек. Считалось, что такие угощения привлекают в дом счастье и служат оберегом для всей семьи. В этот праздник полагалось прислушиваться к советам старших.

Кто родился 11 декабря

Жан Маре — французский актер театра и кино, писатель, художник, скульптор;

Михаил Светин — советский и российский актер театра и кино, народный артист России;

Хейли Стайнфелд — американская актриса;

Гектор Берлиоз — французский композитор;

Карлос Гардель — аргентинский певец;

Виктор Чайка — российский композитор;

Александр Солженицын — русский писатель;

Роберт Кох — немецкий микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине;

Макс Борн — немецкий физик и математик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии.

Кто отмечает именины 11 декабря

Мужчины: Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Рафаэль, Серафим, Сергей, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Фома, Харитон, Ян.