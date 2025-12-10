Лавров: Трамп не спешит отменять санкции против России
Лавров: Трамп не спешит отменять санкции против России
10 декабря 2025 в 12:22
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент США Дональд Трамп до настоящего времени не предпринимает шагов по отмене санкций в отношении России, напротив — режим ограничительных мер продолжает расширяться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках Правительственного часа.
